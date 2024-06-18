С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей

С начала года семьи Бурятии получили 120,5 миллионов рублей на региональный маткапитал после рождения второго ребенка. Его в республике с начала года получили 540 семей.

Большинство молодых семей данные средства направляют на улучшение жилищных условий. Именно так и поступила семья Екатерины и Александра Чебуниных из села Тарбагатай.

- По профессии я - врач, окончила Иркутский медицинский университет, работала в Улан-Удэ. В 2016 году вышла замуж и по программе «Земский доктор» переехала в Тарбагатай. Александр Сергеевич – работник Тарбагатайских РЭС, - рассказывает Екатерина Сергеевна.

- В 2020 году у нас родился первенец, и на федеральный материнский капитал мы приобрели этот дом в Тарбагатае. В январе этого года в семье у нас родилась девочка. В отделе соцзащиты нам помогли оформить соответствующие документы, вскоре мы получили первую часть регионального материнского капитала за второго ребенка. Средства мы используем на улучшение жилищных, делаем пристрой, чтобы была отдельная кухня, санузел и у каждого ребенка своя комната, так как дети разнополые. Сейчас у нас как раз идет строительство, вот в этом нам и помог региональный материнский капитал. Пока нам выплатили порядка 125 тысяч рублей. Через полгода нам выплатят остаток в размере такой же суммы. В общей сложности размер региональной выплаты составит 249,9 тысяч рублей, —говорит Екатерина.

С начала года в Тарбагатайском районе средства регионального материнского капитала реализовали 24 семьи на сумму более 5 млн. рублей.

- В 2024 году его размер составляет 189 тысяч рублей в случае рождения или усыновления второго ребенка до 01 января 2020 года; и почти 250 тысяч рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка после 01 января 2020 года, - отметила начальник отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району Светлана Ошуркова.

Мера поддержки предоставляется в рамках президентского нацпроекта «Демография».

Фото: Номер один