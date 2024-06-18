Общество 18.06.2024 в 11:19

С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей

Эти средства были выделены в рамках регионального маткапитала
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей

С начала года семьи Бурятии получили 120,5 миллионов рублей на региональный маткапитал после рождения второго ребенка. Его в республике с начала года получили 540 семей.

Большинство молодых семей данные средства направляют на улучшение жилищных условий. Именно так и поступила семья Екатерины и Александра Чебуниных из села Тарбагатай.

- По профессии я - врач, окончила Иркутский медицинский университет, работала в Улан-Удэ. В 2016 году вышла замуж и по программе «Земский доктор» переехала в Тарбагатай. Александр Сергеевич – работник Тарбагатайских РЭС, - рассказывает Екатерина Сергеевна.

- В 2020 году у нас родился первенец, и на федеральный материнский капитал мы приобрели этот дом в Тарбагатае. В январе этого года в семье у нас родилась девочка. В отделе соцзащиты нам помогли оформить соответствующие документы, вскоре мы получили первую часть регионального материнского капитала за второго ребенка. Средства мы используем на улучшение жилищных, делаем пристрой, чтобы была отдельная кухня, санузел и у каждого ребенка своя комната, так как дети разнополые. Сейчас у нас как раз идет строительство, вот в этом нам и помог региональный материнский капитал. Пока нам выплатили порядка 125 тысяч рублей. Через полгода нам выплатят остаток в размере такой же суммы. В общей сложности размер региональной выплаты составит 249,9 тысяч рублей, —говорит Екатерина.

С начала года в Тарбагатайском районе средства регионального материнского капитала реализовали 24 семьи на сумму более 5 млн. рублей.

- В 2024 году его размер составляет 189 тысяч рублей в случае рождения или усыновления второго ребенка до 01 января 2020 года; и почти 250 тысяч рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка после 01 января 2020 года, - отметила начальник отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району Светлана Ошуркова.

Мера поддержки предоставляется в рамках президентского нацпроекта «Демография».

 

 Фото: Номер один

Теги
маткапитал семьи Бурятии

Все новости

В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала
18.06.2024 в 11:55
«На меня вылез ребенок из груды мусора»
18.06.2024 в 11:35
С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей
18.06.2024 в 11:19
В Бурятии водитель подозрительного авто пытался сбежать от правоохранителей
18.06.2024 в 11:16
Жителям Бурятии порекомендовали прочитать статью о патриотическом социализме
18.06.2024 в 11:14
Осужденные в Бурятии посоревновались в силовом экстриме
18.06.2024 в 10:59
Неисправный холодильник стал причиной пожара в Бурятии
18.06.2024 в 10:48
За пьяную езду улан-удэнца отправили за решетку
18.06.2024 в 10:37
В Улан-Удэ по-прежнему нельзя посещать городские леса и разводить костры
18.06.2024 в 10:27
В Улан-Удэ на автобусной остановке жестоко убили школьника
18.06.2024 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала
Это сделано для снижения аварийности
18.06.2024 в 11:55
«На меня вылез ребенок из груды мусора»
В Новосибирске соседи просят спасти детей от матери с синдромом Плюшкина
18.06.2024 в 11:35
В Бурятии водитель подозрительного авто пытался сбежать от правоохранителей
22-летний нарушитель оказался пьяным
18.06.2024 в 11:16
Осужденные в Бурятии посоревновались в силовом экстриме
Они переворачивали покрышки на время, носили чугунные батареи, поднимали гири
18.06.2024 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru