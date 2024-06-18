В Улан-Удэ продолжают ремонтировать дорогу по улице Борсоева

Для удобства горожан и во избежание заторов в дневное время все работы на участке дороги по ул. Борсоева - от ул. Куйбышева до Селенгинского моста, проводятся после 20:00 и ночью.

Подрядчик уже произвел укладку слоя асфальта на одной полосе от ул. Куйбышева до виадука. Перед этим в основание дороги уложили геосетку, которая позволяет перераспределять нагрузку на дорогу, препятствуя разрушению дорожного полотна.









Этой ночью дорожники приступят к асфальтированию второй полосы на этом участке. После того, как работы здесь будут завершены, начнется ремонт участка от виадука до Селенгинского моста. Когда уложат один слой асфальта на всем протяжении дороги от ул. Куйбышева до Селенгинского моста, начнется уже укладка второго слоя.

За время ремонта на участке, протяженностью 3,3 км, по ул. Борсоева уложат новое асфальтовое покрытие, сделают тротуар, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Все работы по плану здесь должны быть завершены до конца лета.

Дорогу по ул. Борсоева ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт разделен на несколько этапов. В прошлом году отремонтировали дорогу от Селенгинского моста до ул. Куйбышева, а в этом году ремонт ведется в противоположном направлении – от ул. Куйбышева и до моста.

Фото: администрация г. Улан-Удэ