Улан-удэнские разбойники сядут на 7 лет за кражу 650 рублей

За групповой разбой с применением оружия суд приговорил троих жителей Улан-Удэ к семи годам лишения свободы. Вставать на путь истинный они будут в колонии строгого режима.

Как рассказали в прокуратуре республики, в октябре 2023 года трое мужчин распивали спиртное на территории бульвара Карла Маркса.

- Из-за их шумного поведения проживающие в доме сделали им замечание и собутыльники договорились проучить местных жильцов. Узнав номер квартиры, они нагрянули к ним под видом сотрудников полиции. Ворвавшись в дом, они потребовали от потерпевших деньги, угрожая ножом и табуретом. Обнаружив в квартире только 650 рублей, они их похитили, - прокомментировали в прокуратуре.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил каждого виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Номер один