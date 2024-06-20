В Бурятии составили сборник о льготах участникам СВО

В Бурятии составили справочник «Выплаты, льготы и меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей».

- Он объединяет информацию о всех федеральных и региональных льготах и выплатах, мерах поддержки, а также содержит контакты органов и организаций, в которые можно обратиться и другое, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Справочник доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/K1SsCslKeRhNGg

Вся информация соответствует действующему законодательству Российской Федерации, а также информации, размещенной на официальных сайтах в сети «Интернет» и актуальна по состоянию на 13 июня 2024 года.

Фото: Номер один