Общество 20.06.2024 в 17:17

Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом

Люди жалуются на неприятные запахи

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом

Житель села Петропавловка Джидинского района высказал в соцсетях свое возмущение относительно свободно пасущихся животных. Мужчину возмутило то, что табун лошадей гуляет без пастуха.

«Уважаемые животноводы, если вы занимаетесь сельским хозяйством, будьте добры держать животных на стоянках, на летниках фермах и т.д. Пройти невозможно, запах такой стоит. Куда смотрит вообще поселение района? Выписывайте штрафы, чтобы в следующий раз знали, как нужно содержать домашнюю скотину», - эмоционально высказывается неизвестный.

Однако возмущение пользователя не нашло поддержки у других людей. Большинство в свободном выпасе не увидели ничего предосудительного.

«Лошади сами по себе. Где хотят, там и пасутся. Летом не держат на гуртах, наоборот отпускают на волю лошадей», «Нужно было не лошадей фотографировать, а их хозяев. Живете все рядом, хозяин животины известен. Можно подойти и обговорить все полюбовно», - советуют люди.

Между тем, 19 июня на свободно пасущихся животных устроили настоящую облаву в селе Бичура. Там прошел рейд по соблюдению правил выпаса скота. В результате на улицах райцентра отловили 30 голов КРС, всех их поместили в пункт временного содержания. Ранее жители села буквально завалили местные власти жалобами на свободно гуляющий по райцентру скот.

«Сделайте уже что-нибудь со скотом! Хотят целыми стадами, портят имущество, дышать нечем. Постоянно в группе пишут одно и тоже, действий ноль. Ломают и загаживают детские площадки, на которые тратились миллионы».

По итогам рейда на 11 жителей Бичуры, имеющих 34 головы скота, составили протоколы об административном правонарушении по ст. 47 «Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных местах». Владельцы должны будут оплатить штраф за каждую голову от 3000 до 5000 рублей.


Фото: соцсети

 

Теги
скот кони джидинский район бичурский район штрафы выпас скота

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