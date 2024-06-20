Общество 20.06.2024 в 18:03

Врачей Бурятии обучают трансплантации печени

Обучение проходит в соседней Монголии
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Текст: Елена Кокорина
Врачей Бурятии обучают трансплантации печени

Бригада специалистов Республиканской больницы имени Семашко проходит обучение по трансплантации печени в Монголии. С 12 по 28 июня они перенимают опыт коллег из Первой центральной больницы, которые проводят операции по трансплантации родственной печени с 2011 года.

- Операции по пересадке почки стартовали в регионе еще в 2021 году, сейчас мы начали подготовку к следующему этапу – трансплантации печени. Подготовка наших специалистов проводится на постоянной основе, и не только в главном центре трансплантологии страны – НМИЦ им. В.И. Шумакова, но и за рубежом. Развитие, качество и безопасность являются основой работы нашей больницы, а в год своего столетия мы продолжаем двигаться вперед для улучшения оказания помощи местным жителям, - рассказали в РКБ.

Фото: РКБ имени Н.А. Семашко

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с 18 по 24 июня

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