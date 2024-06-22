В Бурятии стать «героем спецоперации» можно всего за несколько сотен рублей

Приобрести на маркетплейсах можно самые разнообразные медали. Например, нагрудная медаль «За участие в СВО на Украине» в футляре с удостоверением. Медаль сделана из латуни, диаметр 32 мм, авторского дизайна». На аверсе композиция с изображением экипированного бойца и буквы «Z», по кругу у бортика нанесена надпись: «Операция по денацификации и демилитаризации Украины», в верхней части дата – «24.02.22». На реверсе на фоне буквы «V» нанесена надпись в двух строках: «За участие в спецоперации», над ней звездочка. В нижней части полукругом написано: «За победу! Сила в правде». Колодка классическая, обтянутая муаровой лентой с булавочным зажимом. Прилагается и бланк удостоверения для заполнения по усмотрению и вручения вместе с наградой. Приобрести все это можно за 1100 рублей.





Тысячи жителей республики делают покупки на сайтах маркетплейсов. Однажды, блуждая по страницам с товарами, мы случайно наткнулись на продажу медалей «За участие в спецоперации на Украине» и других наград. Цена за такую «медаль» стартует от 400 рублей. «Номер один» поговорил об этом факте с ветеранами боевых действий и поинтересовался у МВД, насколько законна продажа таких изделий.Медаль «За взятие Авдеевки» обойдется в 808 рублей. Из описания на сайте маркетплейса следует, что это «медаль высокого качества из латуни с эмалевым покрытием. На аверсе в центре рельефное изображение бойца и спецтехники. Вверху надпись «За взятие Авдеевки». На реверсе медали изображена карта, над которой нанесена надпись: «Участник специальной военной операции». К медали также прилагается удостоверение.Медаль «За освобождение Мариуполя» продавец оценил в 488 рублей. Медаль диаметром 32 мм изготовлена из латуни. На лицевой стороне надпись «За освобождение Мариуполя», красная пятиконечная звезда с расходящимися лучами, якорь и две лавровых ветви; на оборотной стороне выбита дата «21 апреля 2022 года». К награде также прилагается бланк удостоверения для самостоятельного заполнения и вручения вместе с наградой.Ветеран СВО Эрдэм Жамбалов, имеющий большой опыт участия в боевых действиях (мужчина не единожды был в командировках во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе Чеченской Республики), говорит, что видел продажу подобных медалей и в наших местных магазинах, специализирующихся на торговле униформой.- Люди зарабатывают свои медали кровью, в боях. В наше время, конечно, все можно купить, и удостоверение к медали, и саму медаль. Отношусь к этому, разумеется, отрицательно. Это обесценивает настоящие награды, которые получают бойцы на СВО, в боевых действиях. Если каждый будет покупать и носить их, то что дальше будет? В наших магазинах продают такие медали. Увидел и был очень удивлен этому. Это «Медаль участника боевых действий», «За службу России», «За службу на Кавказе» - все есть, на любой вкус, - рассказывает наш собеседник.Вместе с тем Эрдэм признается: когда-то и ему предложили самостоятельно приобрести для себя награду, просто потому, что их не было в наличии.- На Кавказе было такое. Документы нам выдали к награде, а медали сказали купить. И такое было не раз, надо сказать. Многие медали я так и не купил. Документы есть, а медалей нет, - говорит Эрдэм.Руководитель «Боевого братства Бурятии» Николай Хлебодаров говорит, что в курсе продажи муляжей медалей в интернете. Как и Эрдэм Жамбалов, он недоволен этим явлением.- Все награды делятся на государственные, ведомственные и боевые (например, от МВД, ФСБ, МЧС и т. д.), идут под индивидуальным номером и изготавливаются на Монетных дворах. Госнаграды идут под номерами и с документами того или иного ведомства. Если это боевые награды, то они подписываются командирами частей и тоже идут с номерными знаками. А все эти муляжи недействительны. Мы это осуждаем, ведь это повод для мошенничества. Однако если у человека есть удостоверение к медали, он может ее приобрести и носить. К примеру, есть удостоверение ветерана боевых действий, и, если купить такую медаль, она будет легитимна. Такую медаль может выдать наша общественная организация. Мы ставим печать, проверяем, есть ли ветеранское удостоверение, - рассказывает о тонкостях наградного дела Николай Хлебодаров.По словам руководителя «Боевого братства Бурятии», на обратной стороне медали или ордена стоит номер, который отражен в удостоверении. На муляже же никакого номера нет.- Продавцы утверждают, что это копия. Но так любого самозванца будут воспринимать как героя. Поэтому этот вопрос очень серьезный. Мошенники нацепят на себя все что угодно. Справка о том, что мужчина является ветераном боевых действий, делается из обычной бумаги, ее можно легко подделать. Может сложиться так, что фальшивые участники СВО с фальшивыми орденами будут бегать, просить льготы, дурить головы… Ребят, заслуживших награду в боях, нужно награждать и они получают награды. Были случаи, когда разные люди представлялись кавалерами ордена Мужества, и мы по-свойски с ним разбирались, - делится Николай Хлебодаров.По словам нашего собеседника, массовое распространение лженаграды получили после Победы СССР в Великой Отечественной войне.- Мошенники всех мастей делали себе легенды. Их приглашали в школы, на заводы, фабрики, вузы, они выступали, но на поверку впоследствии оказывались просто обманщиками или вовсе пособниками фашистов, - отмечает руководитель «Боевого братства».Между тем федеральные СМИ сообщали и о фактах продажи настоящих, подлинных медалей. Медали «За взятие Соледара», «За Бахмутскую мясорубку», муляж ордена «За мужество», медаль минобороны «Участнику специальной военной операции» — на аукционах и на черном рынке можно купить награды из зоны СВО, даже когда это уголовно наказуемо. Одни продаются за скромную цену, другие стоят миллионы рублей. Их покупают коллекционеры, продают родственники или бойцы.Медали из зоны специальной военной операции продаются, в частности, на публичных интернет-аукционах. Медали «Вагнера» появились там совсем недавно. Чаще всего их продают родственники бойцов. Такая же ситуация была после Второй мировой войны, после войны в Афганистане и Чечне. Сами ветераны, по словам оценщиков, отдают медали редко, для них они представляют личную ценность. Однако, если нужны деньги, случается и такое.На наш запрос в МВД относительно муляжей медалей нам сообщили, что медали-муляжи можно приобрести без разрешающих документов, так как такие изделия не добавляют покупателю ни льгот, ни официального статуса, а рассматриваются исключительно как объект коллекционирования.Однако подделка документов или бланков государственных наград — преступление. Ст. 327 УК РФ установлена ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.Так, за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования в личных корыстных целях или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.Также за ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках человеком, не имеющим на то права, предусмотрена ответственность по ст. 17.11 КоАП (незаконное ношение государственных наград). Однако наказание по этой статье пустяковое – нарушителю выносится предупреждение или выписывается административный штраф в размере 1000 - 1500 рублей, а награда конфискуется.К слову, продажа или покупка настоящих наград, а не муляжей, регулируется ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).- Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, наказываются штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, - отмечают в МВД.Фото: скриншоты