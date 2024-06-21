Общество 21.06.2024 в 12:52

Осужденным в Бурятии помогают адаптироваться после освобождения

Им восстанавливают утраченные документы и оформляют социальные выплаты
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденным в Бурятии помогают адаптироваться после освобождения

Центр «Шанс» реализует социальный проект «Школа подготовки осужденных», в рамках которого осужденным помогают успешно адаптироваться после освобождения.

Представитель центра «Шанс» посетила исправительную колонию № 3 и провела лекцию, посвященной подготовке заключенных к освобождению. 

- Осужденным рассказали, как можно восстановить утраченные документы, оформить пенсию по возрасту или инвалидности, а также получить бесплатные консультации психолога и юриста.  Эта инициатива является частью широкой программы реабилитации и социальной адаптации осужденных, направленной на их успешное возвращение в общество. Лекция вызвала живой интерес среди заключенных, многие из них активно участвовали в обсуждениях и задавали вопросы, отмечает директор центра «Шанс» Сергей Жамцаев.

По словам Сергея Жамцаева, эти мероприятия играют важную роль в снижении уровня рецидивов и помогают бывшим осужденным начать новую жизнь на свободе.

- Мы выражаем благодарность администрации колонии-поселения за сотрудничество и надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие в рамках программы реабилитации, - резюмировал он.

Телефон центра социальной адаптации «Шанс» - 8(3012)43-58-32


Фото: Номер один

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