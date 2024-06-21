Общество 21.06.2024 в 13:00

Школу в Бурятии отремонтируют за счет родителей

Они не только скинулись на материалы, но и сами будут выполнять работы
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Текст: Андрей Константинов
Школу в Бурятии отремонтируют за счет родителей
Ремонт в Харашибирской школе Мухоршибирского района будут делать за счет родителей. Такая информация появилась сегодня в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Однако не все сельчане довольны таким развитием событий.

«На ремонт класса родители собрали по 1000 рублей. Закупили краску и водоэмульсионку. Школа ничего не выделила. Теперь ещё родители сами должны сделать ремонт класса», - жалуются они.

Как пояснила в ответ директор школы Лариса Чулкова, решение провести ремонт за счет родителей было принято на общешкольном родительском собрании. Родители будут ремонтировать только кабинеты, за которыми закреплены классы. Ремонт в кабинетах общего пользования, коридорах и подсобных помещениях проведут силами технического персонала школы. При этом кабинеты в начальных классах будут ремонтировать только родители, а в старших классах - родители вместе с их детьми.

«В одном конкретном классе родители и дети отказались делать ремонт своими силами, проявили собственную инициативу нанять работников со стороны, при этом администрацию школы не поставили в известность. Вопрос о сборе денежных средств на это решался в рамках добровольного пожертвования внутри данного класса», - пояснила директор.

Фото: «Номер один»
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