Школу в Бурятии отремонтируют за счет родителей

Ремонт в Харашибирской школе Мухоршибирского района будут делать за счет родителей. Такая информация появилась сегодня в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».Однако не все сельчане довольны таким развитием событий.«На ремонт класса родители собрали по 1000 рублей. Закупили краску и водоэмульсионку. Школа ничего не выделила. Теперь ещё родители сами должны сделать ремонт класса», - жалуются они.Как пояснила в ответ директор школы Лариса Чулкова, решение провести ремонт за счет родителей было принято на общешкольном родительском собрании. Родители будут ремонтировать только кабинеты, за которыми закреплены классы. Ремонт в кабинетах общего пользования, коридорах и подсобных помещениях проведут силами технического персонала школы. При этом кабинеты в начальных классах будут ремонтировать только родители, а в старших классах - родители вместе с их детьми.«В одном конкретном классе родители и дети отказались делать ремонт своими силами, проявили собственную инициативу нанять работников со стороны, при этом администрацию школы не поставили в известность. Вопрос о сборе денежных средств на это решался в рамках добровольного пожертвования внутри данного класса», - пояснила директор.Фото: «Номер один»