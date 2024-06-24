В Бурятии росгвардейцам подарили 32 новеньких авто

В управлении Росгвардии по Бурятии прошло торжественное вручение ключей от служебных автомобилей «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот» сотрудникам подразделений вневедомственной охраны.

Ключи от 32 новых автомобилей росгвардейцам вручили начальник территориального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов и начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов.





Все служебные автомобили оборудованы сигнальными громкоговорящими установками и радиостанциями, с нанесением цветографических схем.

- Мы получили сегодня новые служебные автомобили. Они будут патрулировать населенные пункты Кабанского района. Автомобили высокой проходимости, что как раз подходит для нашей местности и погодных условий, - рассказал водитель группы задержания отдела вневедомственной охраны по Кабанскому району старший сержант полиции Михаил Лагерев.

Новая автомобильная техника поступила в республику в рамках гособоронзаказа. Служебные автомобили в ближайшее время заступят на дежурство в девятнадцати районах Бурятии и городе Улан-Удэ.

Фото: Росгвардия Бурятии