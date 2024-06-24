В районе Бурятии к людям выползла ядовитая змея

Накануне в поселке Татарский Ключ Заиграевского района местные жители обнаружили ядовитую змею семейства гадюковых. В телеграмм-канале районной газеты «Вперед» утверждают, что это щитомордник.

- Биологи предупреждают, что летом змеи все чаще будут попадаться на глаза людям. Чтобы избежать последствий, они посоветовали просто спокойно покинуть место встречи.

Отличить тех же ядовитых щитомордников от безобидных полозов, которые распространены в Бурятии, довольно просто. У первых голова несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у вторых она плавно переходит в туловище, - пишут в группе «Вперед».

Специалисты просят ни в коем случае не убивать змей, потому что они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.

- Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись, - утверждают в Заиграевской газете «Вперед».

Фото: телеграмм-канал районной газеты "Вперед"