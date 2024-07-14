На севере Бурятии от пожаров испортился воздух

13 июля в п. Северомуйск в двух контрольных точках специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха на содержание взвешенных веществ, в том числе оксида углерода, диоксида азота, серы, сажи, пишет «Муя-инфо.24/7».

- По результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха в двух точках (п. Северомуйск, ул. Забайкальская, д.8, территория школы и ул. Первомайская, д. 6А) обнаружено превышение предельно допустимой максимальной разовой концентрации по следующим показателям: взвешенные частицы крупнодисперсные РМ10 (размером от 2,5 до 10 мкм) – в 1,3 раза; взвешенные частицы тонкодисперсные РМ2,5 (размером от 0,001 до 2,5 мкм) – в 2,3 раза, - сообщает Роспотребнадзор по РБ.





Фото: "Номер один"