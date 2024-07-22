В Улан-Удэ сдвинули трамвайные рельсы

В Улан-Удэ закончен второй этап ремонта трамвайных путей на «Элеваторе».«Мы заменили старые рельсы. Сдвинули их на 80 см для того, чтобы при ремонте автомобильной дороги подрядчик оборудовал пассажирскую платформу на трамвайной остановке в направлении Комсомольской площади», - отчитался мэр города Игорь Шутенков.Напомним, всего ремонт включает в себя три этапа. Последний пройдет с 27 по 28 июля, в его ходе будут ремонтировать трамвайные пути в сторону остановки «Энергосбыт».Также рабочие уложат железобетонную плитку для заезда к автобусной остановке.Фото: мэрия Улан-Удэ