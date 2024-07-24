Власти Улан-Удэ рассказали, почему ливневки пока не справляются с сильными дождями

В настоящее время нагрузка на систему ливневой канализации в Улан-Удэ гораздо больше тех, на которые она была рассчитана. К тому же ежегодно для комфорта жителей Улан-Удэ продолжается благоустройство территорий – асфальтируют дворы, ремонтируются дороги. Это увеличивает площадь водосбора, сообщил заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.– Одновременно с этим, наверное, все жители республики отмечают изменения климата. Появляются нехарактерные аномальные колебания погоды. Например, ливни в Улан-Удэ меняются. Зачастую они больше напоминают субтропические. Ливень 22 июля – за один час выпало 15 мм осадков. Иначе говоря, при среднемесячной доле 63 мм в Улан-Удэ с неба вылилась за час почти недельная норма воды. Ни одна ливнёвка в любом городе не справляется с таким одномоментным объёмом. Мы это часто видим и по новостям, и в роликах о стихиях погоды. От такого рода ливней страдают все города, – рассказал Сергей Гашев.Однако главная причина неудобства горожан во время ливней – недостаток ливневых канализаций. Всего в Улан-Удэ на 525 км дорог приходится 39 км ливневки. По большому счёту, ливнёвками город начал заниматься в последние пять лет. Десятилетиями город застраивался без должного внимания к этому вопросу. Причём, ливневая канализация - это сложное инженерное сооружение, дорогостоящее и трудозатратное. Для решения ливневых проблем Улан-Удэ требуется порядка 4 миллиардов рублей – это очень большая сумма.– Мы планомерно исправляем положение. Настойчиво пробиваемся в отраслевые федеральные программы. Благодаря главе Бурятии и мэру Улан-Удэ у нас продолжает работать нацпроект «Безопасные качественные дороги», который позволил нам вплотную заниматься ливневой канализацией. Но быстрых решений, к сожалению, не будет – невозможно за год-другой исправить ситуацию, которая складывалась на протяжении десятилетий. Поэтому шаг за шагом, поступательно - при жёстком контроле качества, – отметил Сергей Гашев.Фото: мэрия Улан-Удэ