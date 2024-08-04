Улан-Удэ завалили окурками

Не стоит думать, что такие «мусорные точки» стали атрибутом отдаленных микрорайонов. Эти «украшения» городского пейзажа можно легко встретить в самом центре города.









Кстати, на улицах Улан-Удэ началась новая мода - кашпо (декоративный сосуд, внутрь которого ставится горшок с растением. - Прим. ред.). Их начали устанавливать вдоль дорог и тротуаров. Высаженные в них цветы радуют людей. Но сложилось впечатление, что новая придумка тоже реализуется формально.





Например, если идти от остановки трамвая «Площадь Советов» в направлении «Еврозоны», то на дорожном ограждении можно заметить прикрепленный ряд кашпо. А рядом с ним опору этого же ограждения с окурками.



В Улан-Удэ любят говорить о том, что наш город должен быть уютным, чистым и приличным. Ради этого горожан регулярно призывают выйти на уборку улиц, скверов, придомовых зон и т. д. Муниципалы и сами частенько берутся за грабли. Даже стали проводить новую акцию «Чистый четверг». Но все равно в борьбе с мусором поныне нет должной системности.Такое впечатление, что целый ряд муниципалов просто выполняет полученные указания, а вот подумать и проявить инициативу для изменения положения не входит в перечень их базовых функций. Получается совершенно формальный подход к делу, который недавно вызвал неудовольствие у мэра города Игоря Шутенкова: «…Бездушное отношение к работе. Коллеги, давайте не учиться объяснять причины, а находить решения. У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе…».Многие ограждения, которые установлены вдоль улиц, имеют опоры в виде вертикально смонтированных обрезков труб. Эти трубы внутри ничем не залиты, то есть полые. Во многих местах города они долгие годы стоят и, глядя дырами в небо, привлекают внимание хулиганов. Несознательные прохожие используют эти отверстия как мусорки: заталкивают в них окурки, целлофановые пакеты, пустые пачки из-под сигарет и т. д. Все то, что скопилось в карманах.В качестве примера возьмем всем известную гостиницу «Байкал Плаза». Это престижный отель напротив здания регионального правительства. Ограждений в виде небольших заборчиков там хватает. Они тянутся вплоть до пешеходного перехода. Ожидая зеленый сигнал светофора, пешеходы то и дело норовят что-то выбросить и спрятать в забор. Который зачастую становится локальным «месторождением» сигаретных окурков.Логика вещей подсказывает, что в муниципалитете должна быть какая-то служба, которая следит за благоустройством. В том числе за ограждениями у дорог. И, следовательно, либо самостоятельно выковыривает непотребство, скопившееся в полых заборах, либо дает кому-нибудь указание провести операцию «демусоризация».С никуда не девающимися ограждениями-пепельницами в городе изначально допустили ошибку. Дизайн-макеты таких ограждений, очевидно, согласовывает какой-то муниципальный орган. Это логично.Но чиновники должны задумываться о том, как те могут повлиять на архитектурно-художественный облик.Даже если они не подумали, то окончательный вид дизайн-макета, скорее всего, утверждается постановлением или распоряжением. Тут и зарождается главный вопрос - кем утверждены такие непродуманные дизайн-макеты?Неужели лица, дававшие согласие на их использование на территории Улан-Удэ, не подумали, что в обрезки труб, играющих роль вертикальных опор, хулиганы могут заталкивать окурки, бумагу, целлофан, пластиковые стаканчики и прочую ересь? Разве, чтобы понять необходимость использования в Улан-Удэ вандалоустойчивых моделей, надо быть гениальными специалистами в сфере градостроительства и дизайна? Нет, гении здесь не требуются. Надо быть просто предусмотрительными. Неужели таких не нашлось?«Номер один» задал эти вопросы председателю комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ Михаилу Мясищеву. Был шанс, что руководитель профильного ведомства прояснит картину. Но в комитете этого сделать, увы, не смогли.Неясным осталось и то, когда муниципальные чиновники планируют внести изменения в непродуманный дизайн ограждений. Оказывается, просто подойти к ограждениям со сварочным аппаратом и изменить его конструкцию - заварить дырку металлом - нельзя.Сначала надо изменить соответствующие документы. Пока корректировка не сделана на бумаге, ни у кого нет права делать ее в натуре. Но, как говорится в народе: «Сначала лошадь, потом телега». Нормальная жизнь организуется именно так.Ответственность дать пояснения прессе взяла на себя представитель КГХ Инга Донаканян. Сообщив, что «в рамках содержания автомобильных дорог силами МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» в случае необходимости проводятся мероприятия по ремонту и восстановлению ограждений, которые числятся на балансе учреждения. В случае выявления мусора внутри труб ограждений проводится их уборка и очистка».В ответе Инги Донаканян была следующая фраза: «…Для предоставления более подробной информации по фотографиям, приложенным к письму, просим предоставить адрес и местоположение указанных ограждений». Видимо, чиновница имела в виду, что если те места курирует МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», то окурки вытащат. В ином случае они взять на себя такое не могут.На наш взгляд, КГХ должен был ответить, что положение действительно некрасивое. Город развивает туризм, и такое недопустимо. Муниципалитет проведет массовую проверку по всему городу. А те, кто не уследил за порядком, понесут ответственность.Из окон кабинетов и служебных машин видна не вся жизнь города. Муниципалам стоит пройтись по нему пешком. Надо уметь самостоятельно проявлять инициативу, а не ждать от средств массовой информации писем с адресами нескольких дыр.Подводя итоги, можно сказать, что мы так и не встретили в мэрии смельчака, который отважился бы признать, что с дизайн-макетами ограждений когда-то допущена ошибка. Хотелось бы думать, что в скором времени эту проблему у нас победят. Если уж сами горожане не в силах дойти до ближайшей урны, чтобы соблюсти элементарные нормы поведения ради чистого и красивого города.Фото и видео: «Номер один»