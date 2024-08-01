Многодетным семьям в Улан-Удэ помогут собрать детей в школу

В Октябрьском районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Помоги детям собраться в школу». Она призвана помочь подготовиться к 1 сентября детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Помощь предусмотрена также и детям из многодетных и малообеспеченных семей.

- В Октябрьском районе более 150 детей нуждается в помощи. Приобрести для них школьные принадлежности, рюкзаки, одежду, обувь могут все желающие. Если вы хотите внести свой вклад в подготовку детей к школе, обращайтесь в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по адресу ул. Павлова, 1, кабинет 23. Телефон для справок 43-11-58, - комментируют в Администрации Октябрьского района города.

Фото: loon.site