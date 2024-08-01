Школьники Бурятии презентовали новый Путеводитель по Улан-Удэ

В рамках пленарного заседания, ребята из «Школы креативных индустрий» и образовательного центра «Асториум» представили свой уникальный проект – «пУУтеводитель» – аудиогид по столице Бурятии».

Процесс создания путеводителя оказался увлекательным и трудоемким.vУчащимся помогали эксперты: сотрудники Музея заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсентьева – Александра и Екатерина, а также местный художник Раджана Доржиева и студентка Дальневосточного федерального университета Милена. Их опыт и знания стали неоценимым вкладом в результат этой работы.

Итоговыми продуктами проекта стали не только аудиогид, но также удобная карта-путеводитель и словарь, который поможет туристам лучше понять местный культурный сленг.

Это решение возникло в процессе работы над проектом, когда участники поняли, что знание специфических терминов значительно обогатит опыт путешествующих.

- За все эти дни мы сумели проделать значительный объем работы. Я хочу выразить свою благодарность нашим кураторам из Владивостока, с которыми было приятно сотрудничать. Изначально мы ожидали увидеть серьезных и взрослых женщин, однако реальность оказалась несколько иной. В целом, все прошло прекрасно, и мне действительно понравилось участвовать в этом процессе! – поделилась впечатлениями Маргарита Дармаева, участница проекта из «Школы креативных индустрий».

Этот аудиогид может стать важным ресурсом для туристов, желающих погрузиться в историю и культуру Улан-Удэ, а также для местных жителей, стремящихся лучше узнать свой родной город.

Послушать аудиогид можно на izi.TRAVEL (https://izi.travel/ru/browse/5f262260-d304-49e4-90d7-b04e5d931a8e?passcode=fpylkb).

Фото: Национальный музей РБ