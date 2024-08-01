Общество 01.08.2024 в 15:32

Власти Улан-Удэ заявили о готовности к предстоящим ливням

По прогнозу синоптиков, сильные осадки выпадут в городе в ближайшие дни
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ заявили о готовности к предстоящим ливням
В Улан-Удэ коммунальные службы и техника приготовлена к ливневым дождям, которые по прогнозам синоптиков пройдут в ближайшие дни. Как сообщили в мэрии, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Ситуация на территории города будет контролироваться круглые сутки.

Управляющие компании предупреждены о возможных негативных последствиях плохой погоды и должны следить за возможными подтоплениями дворов и подвалов.

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова вакуумные машины будут дежурить около мест, где скапливается вода.

- Помпы и вакуумные машины не будут отправляться со стоянок с началом дождей. Они будут заранее стоять уже там, где скапливается вода и образуются большие лужи. Также будет привлечена дополнительная техника для откачки воды, - сообщил Игорь Шутенков.

Техника будет дежурить на улицах Балтахинова, Кирова, Ленина-Советская, Куйбышева, Ключевская, Лебедева-Сахьяновой, Жердева, Павлова, Бабушкина, Трактовая и т.д.

Оставить заявку на устранение промоин на дорогах или откачку воды можно по телефону круглосуточной диспетчерской Комбината по благоустройству: 379-646, 380-838. При подтоплении придомовых территорий необходимо обращаться с заявкой в управляющую организацию.

Оставить заявку на грейдирование можно в районных администрациях - Октябрьского района: 41-55-33, Советского района: 21-56-46, Железнодорожного района: 44-85-25.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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