Пьяные водители Бурятии лишились около 18 млн рублей

Судебные приставы Бурятии взыскали с водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без малого 17,7 миллиона рублей.

- В отношении тех должников, которые несмотря на судебное решение об уплате административного штрафа, не стремятся оплачивать задолженность, судебные приставы-исполнители применяют меры принудительного взыскания. Деньги взыскиваются с расчетных счетов, зарплаты, пенсии и накладывают аресты на имущество. 993 местных должника не смогут выехать за пределы России из-за вынесенных ограничений, - отмечает заместитель главного судебного пристава Бурятия Константин Щукин.

Помимо этого, за уклонение от административного наказания нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. В первом полугодии 2024 года по этой статье судебными приставами было привлечено 98 должников.

Фото: loon.site