Общество 02.08.2024 в 15:13
В Бурятии расчистили размытую дождями дорогу
Сейчас проезд для автомобилей через Тамир не ограничен
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии местные жители расчистили дорожное полотно в селе Тамир Кяхтинского района. Как сообщает вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», в данный момент в населенном пункте идет расчистка русла реки. В работах задействованы несколько человек и 4 единицы техники.
Вчера вечером в селе Тамир из-за сильных дождей размыло участок дороги в сторону села Кудара-Сомон протяженностью около 100 метров. Из-за этого там было затруднено движение для легковых автомобилей.
Напомним, от вчерашних ливней сильно пострадали села Десятниково и Большой Куналей Тарбагатайского района, а также село Мухоршибирь.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
Вчера вечером в селе Тамир из-за сильных дождей размыло участок дороги в сторону села Кудара-Сомон протяженностью около 100 метров. Из-за этого там было затруднено движение для легковых автомобилей.
Напомним, от вчерашних ливней сильно пострадали села Десятниково и Большой Куналей Тарбагатайского района, а также село Мухоршибирь.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»