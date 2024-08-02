В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ откачивают лужи

В Советском районе работы идут полным ходом. Сотрудники районной администрации, комбината по благоустройству следят за скоплениями воды и патрулируют улицы.

– В работе три вакуумные машины, в запасе три мотопомпы. Откачка воды в настоящее время идет по ул. Калинина, Дорожная, Кабанская. Ситуацию держим на контроле, обследуем территории, состояние проезжих частей и инженерных коммуникации, принимаем звонки от горожан, – рассказал Евгений Алексеев, первый заместитель руководителя администрации Советского района.





Оставить заявку на устранение промоин на дорогах или откачку воды можно по телефону круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646, 380-838.

Напомним, всю ночь коммунальные службы откачивали воду в Октябрьском районе.

Фото: администрация г. Улан-Удэ