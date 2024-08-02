В Октябрьском районе Улан-Удэ за ночь откачали более 2 тысяч кубометров воды

На территории Октябрьского района за ночь откачали 2011 куб метров воды. В первую очередь, откачали воду на участках по ул. Лебедева-Сахьяновой, на остановках «Туяа», «Интерьер» и «ТСК», чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта.

– Ситуация находится на контроле. Утром провели оперштаб, после сразу объехали территории района, которые обычно подтапливает в первую очередь. Для устранения последствий дождя в Октябрьском районе сейчас работают две помпы в 102 микрорайоне, одна на улице Жердева. Водители вакуумных машин в усиленном режиме отрабатывают все участки на территории всего района, – сказал и.о. руководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.

Работы не останавливаются ни на минуту, на некоторых участках откачка воды осуществляется несколько раз.

Фото: администрация г. Улан-Удэ