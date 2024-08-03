Общество 03.08.2024 в 10:19
В Улан-Удэ 20 «вакуумок» откачивают лужи
В Светлый автобусы так и не ходят
Текст: Андрей Константинов
Сегодня с раннего утра в Улан-Удэ продолжился дождь. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, сейчас на улицах города работает 20 единиц техники. Вакуумные машины откачивают воду с ул. Трубачеева, Транспортная, Ключевская, Балтахинова, Ботаническая, Калинина, а также на Читинском переезде. Мотопомпы работают в сотых кварталах и на ул. Жердева. Также была привлечена дополнительная техника.
«Из-за дождя пострадали дороги в Октябрьском районе. Сейчас устраняют размывы в микрорайонах Светлый и Первое поле», - сообщил Игорь Шутенков.
Напомним, вчера из-за размыва дороги в Светлый перестали заезжать автобусы №27 и №27К. Сотрудники Комбината по благоустройству весь день занимались ее отсыпкой и грейдированием и обещали завершить работы к вечеру. Однако, либо дорогу не успели восстановить, либо ее размыло снова – сегодня с утра Комитет по транспорту сообщил, что автобусы №27 и №27К по прежнему не заезжают в Светлый и на Первое поле.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Из-за дождя пострадали дороги в Октябрьском районе. Сейчас устраняют размывы в микрорайонах Светлый и Первое поле», - сообщил Игорь Шутенков.
Напомним, вчера из-за размыва дороги в Светлый перестали заезжать автобусы №27 и №27К. Сотрудники Комбината по благоустройству весь день занимались ее отсыпкой и грейдированием и обещали завершить работы к вечеру. Однако, либо дорогу не успели восстановить, либо ее размыло снова – сегодня с утра Комитет по транспорту сообщил, что автобусы №27 и №27К по прежнему не заезжают в Светлый и на Первое поле.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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