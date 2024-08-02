Общество 02.08.2024 в 17:48
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дорогу в поселок Светлый
Автобусы туда по-прежнему пока не ходят
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжают отсыпать и грейдировать дорогу в поселке Светлый. Напомним, из-за размытия дороги туда временно перестали заезжать автобусы №27 и №27К.
- На этот участок мы пришли сегодня в 8 часов утра. Тут два размыва, дальше поедем, еще посмотрим. Если нет, то пойдем на улицу Искристая сегодня. Работы много. Устаем, конечно, размывов много. Сами видите, как я тут ездил. Ничего, справимся, сделаем, все нормально будет. Пусть люди не волнуются, все дороги им сделаем, - рассказал машинист автогрейдера Комбината по благоустройству.
Как отметили в мэрии, все работе в Светлом планируют завершить в ближайшее время.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- На этот участок мы пришли сегодня в 8 часов утра. Тут два размыва, дальше поедем, еще посмотрим. Если нет, то пойдем на улицу Искристая сегодня. Работы много. Устаем, конечно, размывов много. Сами видите, как я тут ездил. Ничего, справимся, сделаем, все нормально будет. Пусть люди не волнуются, все дороги им сделаем, - рассказал машинист автогрейдера Комбината по благоустройству.
Как отметили в мэрии, все работе в Светлом планируют завершить в ближайшее время.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиремонт дороги