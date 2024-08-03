Общество 03.08.2024 в 16:40

В Бурятии повысили выплаты пострадавшим от ЧС

Такое решение принял глава республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии повысили выплаты пострадавшим от ЧС
Глава Бурятии подписал постановление правительства о повышении в полтора раза выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

«Теперь минимальная выплата не 10 тысяч, а 15 тысяч рублей на человека. Это в случаях, если не утрачено имущество. При утрате имущества выплаты также подняли», - сообщил Алексей Цыденов.

Ранее выплаты при частичной утрате имущества первой необходимости составляли 50 тысяч рублей, при полной – 100 тысяч. Таким образом, после повышения эти суммы составят 75 и 150 тысяч рублей соответственно.

Напомним, позавчера от паводков серьезно пострадали села Десятниково и Большрй Куналей Тарбагатайского района. Сегодня топит Заиграевский и Мухоршибирский районы. Там вода выходит на дороги и смывает мосты.

«Комиссия по оценке ущерба работает в Тарбагатайском районе, идет подвороврй обход. Работники администрации района вышли на помощь людям для расчистки участков, также подключились волонтеры», - рассказал Алексей Цыденов.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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