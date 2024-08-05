Почти две тысячи многодетных семей в Бурятии получают компенсацию на лекарства

1823 многодетные семьи в Бурятии получают компенсацию на лекарства. Из республиканского бюджета в этом году на эти цели израсходовано свыше 14 млн. рублей.

- Компенсацию на лекарства может получить многодетная семья, имеющая детей в возрасте до шести лет, проживающие на территории республики Бурятия. Компенсация расходов составляет 100 процентов от суммы приобретенных лекарственных средств по рецептам врачей и не зависит от доходов семьи, - пояснили в минсоцзащиты РБ.

К заявлению прилагаются следующие документы: документ, удостоверяющей личность законного представителя; свидетельство о рождении ребенка; рецепт врача, выписанный на рецептурном бланке формы N 107-1/у; кассовый и товарный чеки, подтверждающие приобретение указанных в рецепте лекарственных средств; лицевой банковский счет заявителя, открытый в кредитном учреждении с платежной системой карты «МИР».



Для получения компенсации нужно подать заявление с прилагаемыми документами не позднее 6 месяцев со дня приобретения лекарств в соцзащиту по месту жительства или в МФЦ.

Заявление также можно подать на портале Госуслуг. (https://www.gosuslugi.ru/600164/1).

Фото: loon.site