Общество 05.08.2024 в 14:32
В Бурятии рассказали о лучших путях объезда закрытого участка федеральной трассы
Открыть движение по трассе обещают не раньше завтрашнего вечера
Текст: Андрей Константинов
В минтрансе Бурятии рассказали о наиболее оптимальных вариантах объезда закрытого участка федеральной трассы «Байкал» в Мухоршибирском районе.
Первый – это маршрут Петровск-Забайкальский ‒ Горхон - Заиграево ‒ Улан-Удэ.
Второй - Бада (Закульта) – Новокижингинск – Кижинга – Хоринск - Улан-Удэ.
Также возможен проезд по автодороге Чита – Романовка - Улан-Удэ.
Напомним, обрушившиеся на Мухоршибирский район потоки воды размыли участки дороги на федеральной трассе «Байкал», а также повредили три моста. Так, по мосту возле села Хонхолой пропускают только легковые автомобили - по одной-две машины с промежутком в две-три минуты.
Как сообщил ранее глава Бурятии, при сохранении текущих погодных условий дорожники рассчитывают открыть движение по трассе завтра вечером.
Первый – это маршрут Петровск-Забайкальский ‒ Горхон - Заиграево ‒ Улан-Удэ.
Второй - Бада (Закульта) – Новокижингинск – Кижинга – Хоринск - Улан-Удэ.
Также возможен проезд по автодороге Чита – Романовка - Улан-Удэ.
Напомним, обрушившиеся на Мухоршибирский район потоки воды размыли участки дороги на федеральной трассе «Байкал», а также повредили три моста. Так, по мосту возле села Хонхолой пропускают только легковые автомобили - по одной-две машины с промежутком в две-три минуты.
Как сообщил ранее глава Бурятии, при сохранении текущих погодных условий дорожники рассчитывают открыть движение по трассе завтра вечером.
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