ВСГУТУ и агрогруппа «Темник» будут вместе развивать облепиховую отрасль Бурятии

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) и агрогруппа «Темник» заключили договор о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках праздника «Дня поля» в Селенгинском районе Бурятии.

Документ подписали ректор ВСГУТУ Игорь Сизов и председатель сельскохозяйственного перерабатывающего сбытового потребительского кооператива «Облепиха 03» Ирина Баранова.

- Соглашение позволит объединить научный потенциал университета и практический опыт агрогруппы «Темник», чтобы вывести облепиховую отрасль Бурятии на новый качественный уровень. В рамках договора современный цех по переработке облепихи будет использовать технологии, разработанные учеными нашего университета, - отметил ректор ВСГУТУ, профессор Игорь Сизов.

Сотрудничество направлено на развитие перспективных направлений в области производства и переработки облепихи. Они включают совместную разработку технологий, обмен методическими материалами, а также организацию практик и стажировок для сотрудников и студентов.

Кроме того, стороны планируют содействовать в оснащении научным оборудованием и проводить для специалистов семинары и форумы.

Фото: ВСГУТУ