Жителям Тарбагатайского района Бурятии направлена единовременная финансовая помощь

Сегодня 20 жителям Тарбагатайского района направлена единовременная финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей на одного члена семьи. Напомним, от сильных дождей пострадали Заиграевский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Бичурский районы.

3 августа в Бурятии был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Глава республики подписал постановление об увеличении размеров материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Республики Бурятия №280 «О положении о резервном фонде Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Выплаты увеличены следующим образом:

– единовременная финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей на одного члена семьи;

– финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости 75 тысяч рублей на одного члена семьи;

– финансовая помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости 150 тысяч рублей на одного члена семьи.

Отделами соцзащиты населения по Тарбагатайскому, Мухоршибирскому, Заиграевскому районам организована работа по приёму документов на оказание гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Заявление об указанной помощи можно направить через Госуслуги, многофункциональные центры либо лично в отдел защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если интересы заявителя несёт иное лицо. Все остальные документы поступают в органы социальной защиты в рамках межведомственного взаимодействия.

– Для оказания единовременной помощи отделы социальной защиты населения запрашивают копии документов, подтверждающие фактическое проживание в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, либо заключение комиссии органа местного самоуправления по установлению факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации. Для оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества также отделами социальной защиты населения запрашиваются правоустанавливающие документы на жилое помещение или копии договора найма жилого помещения и также копии заключения органа местного самоуправления об установлении факта частичной или полной утраты имущества первой необходимости. При поступлении всех этих документов отделом социальной защиты населения принимается решение о выплате, – уточнил руководитель Республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Александр Мокеев.

Фото: правительство Бурятии