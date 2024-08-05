Улан-удэнцев приглашают на занятия спортом под открытым небом. Уже более 2.5 тысяч горожан присоединились к спортивным занятиям в парках им. С.Н. Орешкова и «Юбилейный» (возрастное ограничение 6+).

- Каждый найдет занятия для себя: здесь и утренняя гимнастика, и оздоровительная ходьба, и фитнес-танцы, и суставная гимнастика и другое, - сообщили в администрации города.

Возрастное ограничение 6+

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Фото: администрация г. Улан-Удэ