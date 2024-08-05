Общество 05.08.2024 в 17:52

Улан-удэнцев приглашают на занятия спортом под открытым небом

Занятия проходят в городских парках им. С.Н. Орешкова и «Юбилейный»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на занятия спортом под открытым небом

Улан-удэнцев приглашают на занятия спортом под открытым небом. Уже более 2.5 тысяч горожан присоединились к спортивным занятиям в парках им. С.Н. Орешкова и «Юбилейный» (возрастное ограничение 6+).

- Каждый найдет занятия для себя: здесь и утренняя гимнастика, и оздоровительная ходьба, и фитнес-танцы, и суставная гимнастика и другое, - сообщили в администрации города.

Возрастное ограничение 6+

Сохраняйте актуальное расписание на август.

 


 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

Все новости

Улан-удэнцев приглашают на занятия спортом под открытым небом
05.08.2024 в 17:52
В Бурятии вода перерезает дорогу Заиграево - Кижинга
05.08.2024 в 17:41
Жителям Тарбагатайского района Бурятии направлена единовременная финансовая помощь
05.08.2024 в 17:37
В Улан-Удэ готовятся к премьере спектакля о Героях СВО
05.08.2024 в 17:27
В Улан-Удэ грузовик повредил трамвайные провода
05.08.2024 в 17:26
В Бурятии большегруз не заметил, как раздавил маленькую легковушку
05.08.2024 в 17:07
В Бурятии вода пришла в Цолгу
05.08.2024 в 16:44
В Бурятии двух заблудившихся женщин нашли в болоте
05.08.2024 в 16:10
В Бурятии благодаря господдержке открылось новое производство
05.08.2024 в 16:10
Сегодня в Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису
05.08.2024 в 16:07
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Жителям Тарбагатайского района Бурятии направлена единовременная финансовая помощь
Им выделено по 15 тысяч рублей на одного члена семьи
05.08.2024 в 17:37
В Бурятии двух заблудившихся женщин нашли в болоте
Улан-удэнки пошли за грибами и заблудились в лесу
05.08.2024 в 16:10
В Бурятии всю неделю будет умеренно жарко
Серьезных осадков не прогнозируется
05.08.2024 в 15:56
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дороги после дождя
Работы планируют завершить в течение двух дней
05.08.2024 в 15:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru