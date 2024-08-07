Общество 07.08.2024 в 16:21

Лесники Бурятии облагородили источник в местности «Бутуки»

Это одно из любимых мест у жителей района
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники Бурятии облагородили источник в местности «Бутуки»

Сотрудники Мухоршибирского лесхоза и Гашейского лесничества обустроили источник на своей малой Родине - сделали трап через ключ, построили навес для дров, заменили старый навес в беседке.

- Ключ - одно из любимых мест жителей района. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть и набрать чистой родниковой воды. В благоустройстве нам помогали ребята из школьного лесничества «Цаплин лес». Спонсорскую помощь оказал Депутат районного совета Александр Баиров. Лесхоз выделил пиломатериал. Надеемся, что каждый будет осознавать важность сохранения источника в чистоте и порядке, - рассказал Евгений Шайдуров, руководитель Мухоршибирского лесхоза.


Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности в лесах. Только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту и очарование природы родного края.

 

Фото: РАЛХ

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