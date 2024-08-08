В Улан-Удэ свинец в крови рабочих не впечатлил судей

В судах Бурятии случилась большая судебная баталия между группой работников Улан-Удэнского авиазавода и, собственно, самим заводом. Люди требовали признать производство вредным и выплатить им по 500 тыс. рублей за испорченное здоровье. Но промышленный флагман оказался сильнее.Семеро работников авиазавода подали коллективный иск к своему работодателю. Они требовали восстановить нарушенные конституционные права, выплатив им по 500 тыс. рублей.Дело вот в чем: истцы состояли (а кое-кто, видимо, состоит до сих пор) в трудовых отношениях с Улан-Удэнским авиазаводом. И за это время они якобы столкнулись с серьезными нарушениями.«За все время работы работодатель скрывал вредные условия труда, в том числе работы с силикатной металлической свинцовой пылью, хлористым аммонием, вибрацией, в результате чего истцы получили существенный вред здоровью. Содержание свинца в крови истцов превысило допустимые нормы в десятки раз, что подтвердили медицинские анализы крови. Проведенная независимая экспертиза выявила самостоятельный фактор вредности (наличие металлической свинцовой силикатной пыли) на производстве, наличие которого работодатель тщательно скрывал, несмотря на то, что истцы неоднократно в письменном виде просили внести данный фактор вредности при проведении специальной оценки условий труда», - пересказывает суд позицию работников.Оценку все же провели. Но результаты ее были кардинально противоположные: истцы уверены, что оценка проведена некачественно из-за того, что авиазавод скрыл информацию о вредных условиях. Каким образом он мог это сделать, работники не поясняют. В результате итоговый класс условий труда был, наоборот, снижен. Из-за этого доплата за вредные условия труда снизилась с 16% до 9%.«Отсутствие компенсации в размере 7% нанесло существенный вред здоровью истцов, обострились хронические заболевания, вызванные вредными условиями труда. Ухудшение здоровья невозможно было компенсировать в полном объеме, поскольку не хватало на продукты и лекарства. Улучшений условий труда не зафиксировано», - уверяли судей работники авиазавода.Они утверждали, что в итоге всей этой ситуации нарушены их права на получение достоверной информации о реальных условиях и охране труда на рабочем месте, о реально существующем риске ухудшения здоровья, а также реальных мерах по защите от воздействия вредных производственных факторов, нарушено право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и многие другие права, закрепленные в Конституции РФ.«В настоящее время работникам проводится профосмотр. Однако в перечне вопросов отсутствует вредность работы с силикатной металлической свинцовой пылью, цинком, силикатной пылью, вибрацией, хлористым аммонием. В данное время по состоянию здоровья некоторые истцы не работают», - продолжает суд описывать позицию истцов.Работники напирали на то, что они не знали о том, что работа во вредных условиях труда влечет необратимые последствия для здоровья и снижает продолжительность и качество жизни. Но имеющиеся у них болезни они связывают именно с работой во вредных условиях труда.С другой стороны, «истцы не отрицали, что по настоящее время им не установлены профессиональные заболевания в установленном порядке и в данном споре исковые требования не связаны с наличием или отсутствием профессионального заболевания. Ходатайствовали о назначении судебной медицинской экспертизы за счет средств федерального бюджета. Экспертиза должна разрешить вопросы причинно-следственной связи между вредными условиями труда на производстве и наступившими последствиями в виде хронических болезней истцов в настоящее время, равно как и определить степень в причинении вреда здоровью истцов».В общем, позиция их была довольно размытая. Да, в словах есть определенная логика, но вот с доказательной базой как-то не сложилось. Поэтому суд первой инстанции их требования оставил без удовлетворения.Но, как это обычно бывает в столь крупных спорах, первой инстанцией все не ограничилось. Работники пошли в Верховный суд обжаловать это решение. Причем к этому моменту их требования заметно подросли.«Восстановить нарушенные конституционные права истцов, признать факт причинения вреда здоровью истцов в размере 7% компенсационных выплат, обязать ответчика компенсировать моральный вред в размере 700 000 рублей каждому».Более того, они требовали привлечь к дисциплинарной ответственности судью, которая вынесла первое решение.«Считают, что права истцов нарушены незаконными действиями ответчика по снижению доплаты за работу с вредными условиями труда с 16% до 9%, снижением класса условий труда с 3.3. до 3.2., поскольку работодателем с момента вступления истцов в должность формовщиков ручной формовки с участием в литье, не принято каких-либо мер, направленных на улучшение условий труда».К слову, представитель авиазавода в суде, конечно же, все отрицал и просил суд отказать работникам в иске. А вот прокурор, участвующая в заседании, предлагала все же изменить решение суда первой инстанции. Но только в части одного из истцов, которому поставили предварительный диагноз в связи с превышением уровня свинца в крови.Но даже свинец в крови не убедил судей встать на сторону работяг. И в итоге Верховный суд Бурятии определил: решение суда первой инстанции оставить без изменения. Но у рабочих остался шанс попробовать свои силы в кассационном суде.Посмотрим, продолжатся ли разборки между болеющими работниками и их вполне себе финансово крепким работодателем.Фото: «Номер один»