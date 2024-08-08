Общество 08.08.2024 в 15:23
В Улан-Удэ упаднический микрорайон станет престижным местом
Бараки в Сосновке снесут, а вместо них возведут высотки
Текст: Петр Санжиев
Невдалеке от строящегося здания Верховного суда Бурятии, которое возводят близ трамвайной остановки «40 квартал», недавно случился пожар. Огонь полыхал в старом разгромленном бараке по улице Тобольская, 37. Ветхая советская развалюха признана аварийной и не подлежащей реконструкции. В бараке, который давно следовало снести, никто не живет, поэтому пострадавших не было.
Сгорел под носом у охраны
«Номер один» недавно писал об этом доме, окрестности которого завалены массой мусора. Его не убирают, хотя рядом находится крупный спортобъект – лукодром, а также Богатырский мост, с которого открывается вид на творящееся здесь безобразие. Рассказывали мы и о соседнем бараке № 35.
Дом № 35 власти снесли. А другой почему-то полыхнул. Когда сотрудники МЧС потушили пожар, они даже опубликовали фото обугленного барака.
- Дома переданы ЧОА «Дельта» для охраны до сноса, - заверял недавно наше издание руководитель администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ Андрей Муравьев, говоря об упомянутых двух развалюхах.
Выходит, «Дельта», которой заплатили бюджетные деньги за охрану, не уберегла бараки. Ведь вряд ли пожар являлся первым этапом сноса. Огненное происшествие сделало актуальным вопрос - как муниципалы следят за качеством охраны от «Дельты»? Ибо качество вызывает, мягко говоря, обеспокоенность. Когда доверенный фирме объект полыхает, вывод напрашивается однозначный.
Агентство «Дельта» уже не впервые нам встречается в контексте охраны улан-удэнских бараков, ожидающих сноса. Так что, думаем, аргумент, мол, опыта мало и поэтому плохо справились, тут неуместен.
Власти Октябрьского района подтверждают обороты «дельтовской» деятельности.
- С 2023 года по настоящее время прошло четыре закупки на оказание услуг охраны объектов с применением системы видеомониторинга. В результате заключено четыре муниципальных контракта с единственным поставщиком - ООО ЧОА «Дельта», - сообщили чиновники.
За пожар на объекте городским властям следовало бы требовать от «Дельты» возврата денег. Но этот случай, где все очевидно, ведь результат «смотрит» на прохожих обугленными частями барака.
Проведена ли фотофиксация объектов на момент передачи под ответственность «Дельте»? Райадминистрация признала, что фиксация не проводилась. Однако власти сказали, что «администрация района на регулярной основе проверяет состояние охраняемых объектов».
Неужели состояние в точности запоминают? Помнят, где есть снесенные подъездные двери, где были вырванные оконные рамы, а где нет, а также на каком объекте и на каком этаже свисает наружу из зияющего оконного проема оставленная жильцами занавеска? Ведь объектов целый ряд. У кого-то в райадминистрации уникальная фотографическая память?
Нам абсолютно непонятно, какие обстоятельства помешали провести фото-, видеофиксацию и после сравнения делать выводы - платить или не платить за охрану.
Конечно, «Дельте» время от времени выставляют претензии, мини-штрафы. После пожара по улице Тобольская, 37, тоже обещают выслать претензию. Но нужен более системный подход к контролю, ведь чиновники оперируют деньгами налогоплательщиков, а не своими личными.
Место станет престижным
Описанное касается уходящей натуры. Бараки-развалюхи продолжат неуклонно сносить. А что потом? Барачная зона близ трамвайной остановки «40 квартал» известна как поселок Сосновый. Микрорайон, судя по тому, что мы узнали, ждет светлое будущее. Название поселка останется, но его наполнение кардинально изменится.
На этой территории уже стартовали перемены. Вряд ли кто-то из граждан, которые десятилетиями, с советских времен, проживали в местном барачном жилфонде и которых отсюда расселят кого куда, сможет вернуться и жить в прекрасной Сосновке будущего. Однако и без бывших старожилов найдется кому поселиться и ходить по обновленному околотку.
Ведь место отличное. Пройти чуть пешком - ресторан, Нацбанк Бурятии, парк «Юбилейный» для прогулки, «Пиплс парк» для шопинга и развлечений, рынок «Заря», поликлиника, КСК, лукодром, супермаркет, трамвай, Богатырский мост с выходом на МФЦ. Есть тепловые и другие сети. Чуть далее БСМП, почта, другие магазины и даже религиозные объекты.
- Утвержденной градостроительной документацией г. Улан-Удэ территория в границах улиц Жердева, Тобольская, проспекта Строителей определена под реконструкцию со сносом аварийного жилья, в отношении которой возможно принятие решения о комплексном развитии территории, - сообщил «Номер один» председатель комитета по архитектуре и градостроительству мэрии г. Улан-Удэ Михаил Мясищев.
Он сообщил, что, согласно проекту планировки территории центральной части Октябрьского района города, в границах указанной территории предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов (9-16 этажей), детского дошкольного учреждения на 280 мест, библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, детской школы искусств и устройство парков, скверов и бульваров.
В Сосновке больше нечего застраивать, кроме земли, занятой бараками. То, что за этот кусок улан-удэнского гарлема возьмутся, было лишь вопросом времени. Сегодня бараки как раз выбрасывают на свалку истории. Почти все забыли, что в 90-е годы здесь был унылый бесперспективный околоток возле последней остановки трамвайного маршрута и «кольцо», чтобы вагон мог развернуться и поехать подальше от Сосновки.
Драка за снос
В Улан-Удэ уже объявлены торги по отбору подрядчика на снос бараков по улице Жердева, 75, 77, 85, улице Тобольская, 68, в окрестностях будущего Верховного суда и лукодрома. Есть планы по сносу упомянутого горевшего барака по улице Тобольская, 37. Очистка «сосновской» зоны набирает ход.
В других местах города люди тоже видят немало таких домов с выбитыми и заколоченными окнами. Их судьба – пойти под снос, и фирмы конкурируют за право сделать это.
Сейчас разгорелся скандал по торгам на снос пяти домов. Начальную максимальную цену за работу установили на уровне 3,4 млн рублей. Муниципалы запрашивают котировки, подыскивая фирму, которая предложит самую низкую цену. ООО «Брокер Групп» выразило недовольство требованиями к претендентам, которые установил «Улан-Удэстройзаказчик», и подало жалобу в УФАС по Бурятии. Фирма посчитала, что среди требований должно быть требование о членстве в СРО (саморегулируемая организация).
Оценив детали закупки, антимонопольщики постановили, что отсутствие данного требования нарушает закон. Комиссия, рассмотревшая жалобу, назвала ее обоснованной. «Улан-Удэстройзаказчик» решили признать нарушителем закона и выдать предписание об устранении этого нарушения. В предписании говорится, что следует продлить срок подачи заявок, отменить протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, вернуть поданные заявки и т. д. Материалы также передали для возбуждения дела об административном нарушении.
«Улан-Удэстройзаказчик» имеет несколько месяцев для обжалования решения в Арбитражном суде.
Вот так продвигается работа по улан-удэнским баракам. Не без инцидентов, но процесс идет.
Фото: «Номер один»
Сгорел под носом у охраны
«Номер один» недавно писал об этом доме, окрестности которого завалены массой мусора. Его не убирают, хотя рядом находится крупный спортобъект – лукодром, а также Богатырский мост, с которого открывается вид на творящееся здесь безобразие. Рассказывали мы и о соседнем бараке № 35.
Дом № 35 власти снесли. А другой почему-то полыхнул. Когда сотрудники МЧС потушили пожар, они даже опубликовали фото обугленного барака.
- Дома переданы ЧОА «Дельта» для охраны до сноса, - заверял недавно наше издание руководитель администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ Андрей Муравьев, говоря об упомянутых двух развалюхах.
Выходит, «Дельта», которой заплатили бюджетные деньги за охрану, не уберегла бараки. Ведь вряд ли пожар являлся первым этапом сноса. Огненное происшествие сделало актуальным вопрос - как муниципалы следят за качеством охраны от «Дельты»? Ибо качество вызывает, мягко говоря, обеспокоенность. Когда доверенный фирме объект полыхает, вывод напрашивается однозначный.
Агентство «Дельта» уже не впервые нам встречается в контексте охраны улан-удэнских бараков, ожидающих сноса. Так что, думаем, аргумент, мол, опыта мало и поэтому плохо справились, тут неуместен.
Власти Октябрьского района подтверждают обороты «дельтовской» деятельности.
- С 2023 года по настоящее время прошло четыре закупки на оказание услуг охраны объектов с применением системы видеомониторинга. В результате заключено четыре муниципальных контракта с единственным поставщиком - ООО ЧОА «Дельта», - сообщили чиновники.
За пожар на объекте городским властям следовало бы требовать от «Дельты» возврата денег. Но этот случай, где все очевидно, ведь результат «смотрит» на прохожих обугленными частями барака.
Проведена ли фотофиксация объектов на момент передачи под ответственность «Дельте»? Райадминистрация признала, что фиксация не проводилась. Однако власти сказали, что «администрация района на регулярной основе проверяет состояние охраняемых объектов».
Неужели состояние в точности запоминают? Помнят, где есть снесенные подъездные двери, где были вырванные оконные рамы, а где нет, а также на каком объекте и на каком этаже свисает наружу из зияющего оконного проема оставленная жильцами занавеска? Ведь объектов целый ряд. У кого-то в райадминистрации уникальная фотографическая память?
Нам абсолютно непонятно, какие обстоятельства помешали провести фото-, видеофиксацию и после сравнения делать выводы - платить или не платить за охрану.
Конечно, «Дельте» время от времени выставляют претензии, мини-штрафы. После пожара по улице Тобольская, 37, тоже обещают выслать претензию. Но нужен более системный подход к контролю, ведь чиновники оперируют деньгами налогоплательщиков, а не своими личными.
Место станет престижным
Описанное касается уходящей натуры. Бараки-развалюхи продолжат неуклонно сносить. А что потом? Барачная зона близ трамвайной остановки «40 квартал» известна как поселок Сосновый. Микрорайон, судя по тому, что мы узнали, ждет светлое будущее. Название поселка останется, но его наполнение кардинально изменится.
На этой территории уже стартовали перемены. Вряд ли кто-то из граждан, которые десятилетиями, с советских времен, проживали в местном барачном жилфонде и которых отсюда расселят кого куда, сможет вернуться и жить в прекрасной Сосновке будущего. Однако и без бывших старожилов найдется кому поселиться и ходить по обновленному околотку.
Ведь место отличное. Пройти чуть пешком - ресторан, Нацбанк Бурятии, парк «Юбилейный» для прогулки, «Пиплс парк» для шопинга и развлечений, рынок «Заря», поликлиника, КСК, лукодром, супермаркет, трамвай, Богатырский мост с выходом на МФЦ. Есть тепловые и другие сети. Чуть далее БСМП, почта, другие магазины и даже религиозные объекты.
- Утвержденной градостроительной документацией г. Улан-Удэ территория в границах улиц Жердева, Тобольская, проспекта Строителей определена под реконструкцию со сносом аварийного жилья, в отношении которой возможно принятие решения о комплексном развитии территории, - сообщил «Номер один» председатель комитета по архитектуре и градостроительству мэрии г. Улан-Удэ Михаил Мясищев.
Он сообщил, что, согласно проекту планировки территории центральной части Октябрьского района города, в границах указанной территории предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов (9-16 этажей), детского дошкольного учреждения на 280 мест, библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, детской школы искусств и устройство парков, скверов и бульваров.
В Сосновке больше нечего застраивать, кроме земли, занятой бараками. То, что за этот кусок улан-удэнского гарлема возьмутся, было лишь вопросом времени. Сегодня бараки как раз выбрасывают на свалку истории. Почти все забыли, что в 90-е годы здесь был унылый бесперспективный околоток возле последней остановки трамвайного маршрута и «кольцо», чтобы вагон мог развернуться и поехать подальше от Сосновки.
Драка за снос
В Улан-Удэ уже объявлены торги по отбору подрядчика на снос бараков по улице Жердева, 75, 77, 85, улице Тобольская, 68, в окрестностях будущего Верховного суда и лукодрома. Есть планы по сносу упомянутого горевшего барака по улице Тобольская, 37. Очистка «сосновской» зоны набирает ход.
В других местах города люди тоже видят немало таких домов с выбитыми и заколоченными окнами. Их судьба – пойти под снос, и фирмы конкурируют за право сделать это.
Сейчас разгорелся скандал по торгам на снос пяти домов. Начальную максимальную цену за работу установили на уровне 3,4 млн рублей. Муниципалы запрашивают котировки, подыскивая фирму, которая предложит самую низкую цену. ООО «Брокер Групп» выразило недовольство требованиями к претендентам, которые установил «Улан-Удэстройзаказчик», и подало жалобу в УФАС по Бурятии. Фирма посчитала, что среди требований должно быть требование о членстве в СРО (саморегулируемая организация).
Оценив детали закупки, антимонопольщики постановили, что отсутствие данного требования нарушает закон. Комиссия, рассмотревшая жалобу, назвала ее обоснованной. «Улан-Удэстройзаказчик» решили признать нарушителем закона и выдать предписание об устранении этого нарушения. В предписании говорится, что следует продлить срок подачи заявок, отменить протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, вернуть поданные заявки и т. д. Материалы также передали для возбуждения дела об административном нарушении.
«Улан-Удэстройзаказчик» имеет несколько месяцев для обжалования решения в Арбитражном суде.
Вот так продвигается работа по улан-удэнским баракам. Не без инцидентов, но процесс идет.
Фото: «Номер один»
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