В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности

«Сейчас гидрологическая обстановка в Улан-Удэ стабильная. Ведем постоянный мониторинг уровня воды в реках. Параллельно информируем население, чьи жилые дома попадают в зону возможного подтопления. Спецтехника наготове. Учитывая опыт прошлых лет, нами определены участки, на которых есть риск выхода грунтовых вод, там ведем отсыпку низменных участков. Проводим работы в переулке Новый, на улицах Судоремонтная, Блюхера, Оронгойская», - рассказал Игорь Шутенков.





Мэр Улан-Удэ объявил о введении в городе режима «Повышенная готовность». Причиной этого стало повышение уровня воды в реках.Напомним, уровень воды в Селенге прибавил 14 см за сутки, достигнув отметки в 188 см. Уровень воды в Уда повысился на 28 см - до 133 см. Выход на пойму в черте города составляет 230 см.Также продолжится подвоз поддонов в садовые товарищества на левом берегу Селенги. По словам мэра, в случае подъема грунтовых вод укладка поддонов на низменных участках позволит жителям выйти из дома.«Держу ситуацию на контроле», - заверил градоначальник.Фото: мэрия Улан-Удэ