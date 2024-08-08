Общество 08.08.2024 в 15:57

В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности

Причиной этого стал подъем уровня воды в реках
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
Мэр Улан-Удэ объявил о введении в городе режима «Повышенная готовность». Причиной этого стало повышение уровня воды в реках.

Напомним, уровень воды в Селенге прибавил 14 см за сутки, достигнув отметки в 188 см. Уровень воды в Уда повысился на 28 см - до 133 см. Выход на пойму в черте города составляет 230 см.

«Сейчас гидрологическая обстановка в Улан-Удэ стабильная. Ведем постоянный мониторинг уровня воды в реках. Параллельно информируем население, чьи жилые дома попадают в зону возможного подтопления. Спецтехника наготове. Учитывая опыт прошлых лет, нами определены участки, на которых есть риск выхода грунтовых вод, там ведем отсыпку низменных участков. Проводим работы в переулке Новый, на улицах Судоремонтная, Блюхера, Оронгойская», - рассказал Игорь Шутенков.


Также продолжится подвоз поддонов в садовые товарищества на левом берегу Селенги. По словам мэра, в случае подъема грунтовых вод укладка поддонов на низменных участках позволит жителям выйти из дома.

«Держу ситуацию на контроле», - заверил градоначальник.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
подтопление

Все новости

Строительство нового терминала аэропорта в Улан-Удэ идет полным ходом
08.08.2024 в 15:58
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
08.08.2024 в 15:57
На границе Бурятии гражданка Монголии попалась с боеприпасами
08.08.2024 в 15:33
В Улан-Удэ упаднический микрорайон станет престижным местом
08.08.2024 в 15:23
Роспотребнадзор Бурятии рассказал об эпидемиологической обстановке на подтопленных территориях
08.08.2024 в 15:22
В Улан-Удэ подросток сбежал из реабилитационного центра
08.08.2024 в 14:57
В Бурятии скоро откроют сезон добычи дичи
08.08.2024 в 14:50
В Москве стартовал автопробег в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе
08.08.2024 в 14:45
Влюбленная парочка из Бурятии ограбила кафе
08.08.2024 в 14:44
Вода постепенно уходит из Онохоя
08.08.2024 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
В Улан-Удэ упаднический микрорайон станет престижным местом
Бараки в Сосновке снесут, а вместо них возведут высотки
08.08.2024 в 15:23
Роспотребнадзор Бурятии рассказал об эпидемиологической обстановке на подтопленных территориях
Особое внимание уделяется условиям размещения эвакуированного населения и качеству воды
08.08.2024 в 15:22
В Бурятии скоро откроют сезон добычи дичи
В некоторых районах подстрелить можно будет всего несколько птиц
08.08.2024 в 14:50
В Москве стартовал автопробег в честь 85-летия Победы на Халхин-Голе
Он символично завершится в Монголии в поселке Сумбэр, где находилась ставка будущего маршала Георгия Жукова
08.08.2024 в 14:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru