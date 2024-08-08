Общество 08.08.2024 в 15:57
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
Причиной этого стал подъем уровня воды в реках
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ объявил о введении в городе режима «Повышенная готовность». Причиной этого стало повышение уровня воды в реках.
Напомним, уровень воды в Селенге прибавил 14 см за сутки, достигнув отметки в 188 см. Уровень воды в Уда повысился на 28 см - до 133 см. Выход на пойму в черте города составляет 230 см.
Также продолжится подвоз поддонов в садовые товарищества на левом берегу Селенги. По словам мэра, в случае подъема грунтовых вод укладка поддонов на низменных участках позволит жителям выйти из дома.
«Держу ситуацию на контроле», - заверил градоначальник.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, уровень воды в Селенге прибавил 14 см за сутки, достигнув отметки в 188 см. Уровень воды в Уда повысился на 28 см - до 133 см. Выход на пойму в черте города составляет 230 см.
«Сейчас гидрологическая обстановка в Улан-Удэ стабильная. Ведем постоянный мониторинг уровня воды в реках. Параллельно информируем население, чьи жилые дома попадают в зону возможного подтопления. Спецтехника наготове. Учитывая опыт прошлых лет, нами определены участки, на которых есть риск выхода грунтовых вод, там ведем отсыпку низменных участков. Проводим работы в переулке Новый, на улицах Судоремонтная, Блюхера, Оронгойская», - рассказал Игорь Шутенков.
Также продолжится подвоз поддонов в садовые товарищества на левом берегу Селенги. По словам мэра, в случае подъема грунтовых вод укладка поддонов на низменных участках позволит жителям выйти из дома.
«Держу ситуацию на контроле», - заверил градоначальник.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиподтопление