Общество 09.08.2024 в 14:01
В Улан-Удэ автобусы не будут останавливаться на «Товарах Бурятии»
Это продлится только один день, 10 августа
10 августа в связи с демонтажом торгового объекта по ул. Ключевская 43/1 остановочный пункт «Товары Бурятии» в сторону центра города временно исключен из списка остановок.
Остановочный пункт «Товары Бурятии» входит в схему движения маршрутов: №№ 2а, 17, 21А, 59, 134, 135, 2, 21, 30, 51, 71, 77, 82. Ближайшие остановки: «Автоцентр» и «10-й корпус».
Фото: Номер один