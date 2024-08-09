В Бурятии собрали 100 тысяч рублей для Курской области

Бурятская сельхозакадемия активизировала работу гуманитарного штаба по приему помощи для пострадавших, размещенного в Курском аграрном университете. Преподаватели, сотрудники и студенты БГСХА собрали 100 тысяч рублей на организацию питания, бытовых условий и медицинского обслуживания беженцев из прифронтовых территорий.

- Читая новости, мы не можем оставаться в стороне. Аграрные вузы всегда оказывали поддержку людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сейчас наши коллеги из Курского аграрного университета помогают жителям области, подвергшимся нападению со стороны вооруженных сил Украины. Они перевозят людей в безопасные районы, расселяют и оказывают психологическую поддержку взрослым и детям. Пусть те, кто так нуждается в нашей поддержке, почувствуют крепкое плечо. Мы рядом, мы вместе, - сообщают в пресс-службе Бурятской сельхозакадемии.

Фото: loon.site