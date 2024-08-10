В Бурятии часть крыши дома упала на припаркованный автомобиль

Жительница Бурятии подала в суд на Управляющую компанию в Гусиноозерске и попросила взыскать с нее около 175 тысяч рублей. В такую сумму она оценила материальный ущерб нанесенный ей упавшим шифером с крыши дома на ее автомобиль.

Помимо материального ущерба, женщина через суд потребовала и выплату 10 тысяч за моральный вред.

- Итого жительница Гусиноозерска просила взыскать с ответчика Управляющей компании в свою пользу стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 164 814,40 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Ответчик, в управлении которого находится многоквартирный жилой дом, несет ответственность за надлежащее состояние общего имущества, в том числе и за состояние его кровли, - рассказали в Гусиноозерском суде.

В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение.

- Ответчик обязался в рассрочку выплатить истцу 219800 рублей, в числе которых стоимость восстановительного ремонта автомобиля, компенсация морального вреда, судебные расходы на оплату услуг представителя и затраты на проведение независимой технической экспертизы, - добавили в суде.

Фото: loon.site