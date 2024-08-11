Общество 11.08.2024 в 11:08

Александр Бастрыкин поставил на контроль случай с ребенком, сбитым электросамокатом в Улан-Удэ

Мальчик получил ушибы и ссадины

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Текст: Анастасия Величко
Александр Бастрыкин поставил на контроль случай с ребенком, сбитым электросамокатом в Улан-Удэ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании малолетнего ребёнка в результате наезда на него подростка на электросамокате в городе Улан-Удэ. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Напомним, вечером 4 августа электросамокатчик сбил семилетнего ребенка на площади Советов и уехал. Ребенок тогда получил ссадины, но обеспокоенные родители увезли его в травмпункт.

- Оператору кикшеринга был отправлен запрос для установления лица, арендовавшего в это время электросамокат. Выяснилось, что самокатом управлял 16-летний подросток, который вместе со своей мамой приехал из района республики. Он пояснил полицейским, что впервые пользовался электросамокатом, поэтому не смог среагировать на неожиданное появление ребенка и избежать наезда. Мать подростка также рассказала, что с места ДТП они не скрывались и подошли к родителям мальчика, однако те уже уехали в травмпункт. Вину в ДТП мама и подросток признали, - рассказали в полиции республики.

В настоящий момент проводится проверка. Административный протокол в отношении подростка направлен для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

ГАИ призывает пользователей самокатов соблюдать ПДД и быть внимательными при движении.

- Помните, что на тротуарах пешеходы пользуются преимуществом. Взрослых призываем контролировать досуг подростков и не позволять им оформлять аккаунт для аренды электросамоката. Также родителям несовершеннолетних рекомендуем следить за детьми в местах массового скопления населения, - добавили в МВД РБ.


Фото: "Номер один"

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