Общество 12.08.2024 в 14:08

В Монголии основным иностранным языком для обучения станет английский

А преподаватели английского языка будут обучаться за рубежом
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии основным иностранным языком для обучения станет английский
Английский язык станет основным иностранным языком в монгольских школах с сентября 2024 года. Об этом сообщил новый министр образования страны Пурэвсурэнгийн Наранбаяр после заседания по подготовке к новому учебному году.

«Изучение английского в качестве основного иностранного языка с третьего класса начнется в этом учебном году в тестовом режиме в 100 школах. По программе Pearson English будет проводиться комбинированное очное и онлайн-обучение», – сообщил руководитель главного образовательного ведомства страны.

Он добавил, что преподаватели английского языка будут обучаться за рубежом для получения степени магистра. Ранее о подготовке монгольских учителей английского языка на Филиппинах договорились министры иностранных дел двух стран. Также госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Улан-Батор объявил о намерении создать в Монголии центр английского языка.

Напомним, в социалистический период в Монголии основным иностранным, в большинстве школ единственным для изучения был русский язык. Ранее в интервью корреспонденту ТАСС посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил, что негативные тенденции сокращения пространства русского языка в стране начали развиваться с начала 90-х годов прошлого столетия, «когда почти полностью были свернуты экономические, научно-образовательные, культурные связи между нашими странами. А контакты со странами ЕС, США, Китаем, Японией, Республикой Корея резко расширились. Это снизило ценность и практическую значимость русского языка в глазах монголов».

В 2023 году парламент принял закон, по которому английский стал основным иностранным языком в школах, который начнут преподавать с третьего класса.

Фото: «Номер один»
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