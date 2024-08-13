В Улан-Удэ 45-летний мужчина украл у ребенка телефон

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона. 45-летний горожанин украл гаджет у ребенка, который отвлекся на игрушки.

- Кража произошла в одном из продуктовых магазинов, расположенного в Железнодорожном районе города. Ребенок положил телефон на игровой автомат с игрушками и отвлекся. В это время злоумышленник схватил телефон и выбежал из магазина. Предварительно ущерб составил 25 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Ориентировка на подозреваемого была передана всем патрульным нарядам. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на соседней улице и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии