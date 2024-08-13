Общество 13.08.2024 в 13:46

В Бурятии не подтвердились опасения о распространении сибирской язвы

Опасной инфекции в пробах почвы не нашли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии не подтвердились опасения о распространении сибирской язвы
В Бурятии сообщили о результатах проб, взятых в подтопленных районах республики, где расположены скотомогильники. Их брали в Тарбагатайском, Мухоршибирском и Заиграевском районах, опасаясь распространения сибирской язвы.

«Для предотвращения вспышки болезни ветеринарной службой совместно с Роспотребнадзором был проведен отбор проб почвогрунта, по результатам которого проведены исследования на наличие в них спор сибирской язвы. По результатам лабораторного исследования во всех образцах спор сибирской язвы не обнаружено, что говорит о том, что угроза распространения инфекции отсутствует», - сообщили в Управлении ветеринарии РБ.

Фото: Управление ветеринарии РБ
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