Общество 14.08.2024 в 12:17

Причина гибели рыбы в Котокеле остается загадкой

Ученые пока не знают, в чем дело
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Текст: Служба информации "Номер один"
Причина гибели рыбы в Котокеле остается загадкой
Большое количество мертвой рыбы в озере Котокель местные жители обнаружили еще в мае. После распространившихся в соцсетях сообщений сотрудники Управления ветеринарии Республики Бурятия выехали на место и взяли пробы воды, чтобы определить причину мора. Однако полученные результаты не дали ответ на вопрос, почему же гибнет рыба. «Номер один» задал этот вопрос ученым, но они тоже не знают, в чем дело.

В Бурятии перед началом летнего сезона стало известно о массовой гибели рыбы на озере Котокель. Это встревожило не только местных жителей, но и ученых. Команда специалистов Байкальского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» выехала на место для изучения произошедшего.

- При обследовании береговой линии мы нашли тушки мертвой рыбы разной степени сохранности. Среди экземпляров были плотва, окунь, налим и сазан, - рассказал заместитель руководителя филиала Сергей Кушнарев.

С рыбных тушек ученые взяли некоторые биоматериалы: мазки крови, а также печень и жабры для гистологического исследования.

- Полученный материал находится в стадии камеральной обработки. Предварительной причиной гибели рыб можно считать формирование в озере неблагоприятных микробиологических условий, что требует проверки гипотезы в условиях специализированных микробиологических и токсикологических лабораторий, - отметил Сергей Кушнарев.

Однако Байкальский филиал ФГБНУ «ВНИРО» такими лабораториями не располагает. Поэтому выявление возможных причин гибели рыбы может затянуться.

Стоит отметить, что в 2023 году на Котокеле начались работы по оздоровлению водоема. Подрядчик продолжает очищать озеро от ила и донных отложений. Осенью текущего года расчистка должна завершиться. После чего ученые посетят Котокель повторно.

- Рекомендации по предотвращению гибели рыб можно будет сформулировать лишь на основании выполненных работ, - подытожили в Байкальском филиале.

Специалисты филиала намерены провести подробные ихтиологические и гидробиологические исследования, а также замерить основные параметры водной среды. Ученые смогут дать оценку состоянию водных биоресурсов лишь после этого. Так что говорить о том, повлияла ли очистка на котокельскую рыбу или нет, говорить рано.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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