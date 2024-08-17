Из дю Солей - в Бурятию

- В 16 лет я уехала на первые длительные гастроли вместе со своими девочками и руководителем. Кстати, гастролируя по городам России, я окончила 11-й класс. Каждые полтора месяца при смене города мы с девочками меняли школы… У нас был контракт с Московским цирком на воде, а потом я уехала по контракту в Цирк дю Солей и решила, что могу забросить учебу. Конечно, жалею, но еще не поздно, и у меня все впереди, - с уверенностью говорит артистка.





Дарья всегда отличалась трудолюбием и упорством, много тренировалась. Все эти качества позволили ей добиться хороших результатов в совсем юном возрасте.

Вопрос о поездке решился за два дня. Детей отозвали с каникул. В итоге в августе участницы номера Аяна Намжилова, Аригма Цыремпилова, Дарья Ринчинова и Алтана Золтуева вместе с педагогом-постановщиком Анной Чжан отправились в столицу страны.





Прийти в форму после родов, по словам Дарьи, было несложно. Артистка считает, что это удалось благодаря тому, что тренируется она большую часть своей жизни, и даже беременной, а «мышечная память сделала свое дело. В декрет я вышла на восьмом месяце беременности - работала в студии у своего тренера, вела стретчинг».





Всему миру известны хрупкие, но очень гибкие девушки из Бурятии, которых называют «гуттаперчевые». Артистки выступают в жанре «каучук». В 2017 году гуттаперчевые девочки из нашей республики выступили с номером «Изгиб Ангары» в шоу «Британия ищет таланты». С тех пор прошло немало времени, но любители циркового искусства помнят и восхищаются нашими землячками. Одна из молодых артисток бурятского цирка Дарья Ринчинова рассказала «Номер один», чем ей запомнилась работа в знаменитом канадском Цирке дю Солей.Родилась Дарья в Иркутской области. Когда малышке было два года, ее и братьев перевезли жить в Бурятию.- С тех пор мы жили в Нижней Иволге. Меня и моих братьев растили и воспитывали бабушка с дедушкой, нас было аж пятеро. Я, двое родных братьев и двое двоюродных. Так получилось, что у нас не было родителей, - вспоминает Дарья. - В цирк меня привела бабушка. Она всегда хотела, чтобы тут я достигла каких-то высот. Ее давно уже не стало, но знаю, что она мною точно гордится.Дарья окончила 11 классов и Бурятскую республиканскую цирковую школу. Потом девушка ушла за своим тренером Анной Чжан, которая открыла свою студию, и продолжила тренироваться с ней.Дарья поступала в цирковое училище и ВСГУТУ, но не окончила.В 2012 году, еще обучаясь в цирковой школе, девушка стала победительницей конкурса «Молодые дарования России» проекта «Одаренные дети - 2012». Дарья раньше всех в группе освоила сложные акробатические и эквилибристические упражнения. В групповых трюках она была «средней» акробаткой и удерживала на себе от одной до двух коллег. Дарья, помимо участия в групповых номерах - «Проснувшиеся змеи», «Бурхан», «Тигрята», выступала со сложным сольным номером «Ручной эквилибр на рулях».Тогда же, в 2012 году, «гуттаперчевые девочки» из бурятского цирка попали на народное шоу «Минута славы».- Звонок из Москвы от продюсеров передачи «Минута славы» стал полной неожиданностью. Видимо, наш номер «Проснувшиеся змеи» увидели в интернете, куда я выкладываю видео моих девочек. Сказали, что очень хотят нас видеть на юбилейном шоу в Москве, – рассказывала 12 лет назад наставница девочек Анна Чжан.- Самое сложное было собрать деньги на дорогу. Первый канал пошел нам навстречу, сделал исключение и оплатил наш проезд, – вспоминала о трудностях наставница артисток.Запись программы шла три дня, а сам выпуск вышел в эфир в сентябре.Народное шоу талантов «Минута славы» стартовало в феврале 2007 года. За это время свой талант на всю страну показали тысячи россиян. «Гуттаперчевые девочки» стали первыми из Бурятии участницами «Минуты славы» за всю историю шоу.- Нам пришлось переделывать номер на ходу, так как продолжительность «змеек» - пять минут. А лимит для всех выступлений жесткий - всего лишь три минуты. В итоге нам позволили сделать расширенную версию, – рассказывала тренер.Для юных артисток визит в столицу страны стал первым в жизни.«Аяна, Аригма, Дарья и Алтана в цирке всего лишь два года. Юным артисткам от 11 до 13 лет. Улан-Удэ, Хурамша, Иволга – девочки ездят в цирковую школу отовсюду. Всех их манит цирк, несмотря на то, что это тяжелейший труд. Каждый день артистки тренируются по четыре часа, в неделю у них лишь один выходной. В эту школу набирают с семи лет», - рассказывал в далеком 2012 году «Номер один» о юных артистках.Работать в Цирке дю Солей Дарья начала в Австралии.- Тогда как раз артисты все собрались после отпуска, и я сразу подключилась. До этого прилетала в Сингапур, чтобы познакомиться с коллективом и программой. Была в трех городах Австралии: Сиднее, Брисбене и Мельбурне. Работала в групповом номере, оригинальный жанр «каучук», - рассказывает Дарья.На вопрос о сложностях работы в знаменитом цирке наша собеседница говорит, что они были, как и в любой работе.- В моем случае у меня случались периоды, когда какие-то травмы напоминали о себе от большого количества шоу. Я приехала в программу, где уже участвовали наши девочки из Бурятии, с которыми как раз работала и мой тренер Анна Чжан. В Цирк дю Солей я попала благодаря своему тренеру и землячкам, которые уже там выступали. Я тренировалась и отправляла видео своих тренировок в дю Солей. Проработала там полгода, может, чуть больше, а уехала из-за того, что начался ковид. Там было все замечательно, но больше всего мне запомнилось то, насколько все четко и профессионально выстроено, не зря это лучший цирк в мире, - вспоминает артистка.После возвращения на родину Дарья два года работала тренером по растяжке, но после рождения ребенка «поняла, что соскучилась по арене и по восхищенным глазам зрителей». Так Дарья вернулась в бурятский цирк. Сейчас она работает в жанрах «эквилибрист» и «воздушный гимнаст».Как мы уже сказали, Дарья вышла на работу, будучи в декретном отпуске. С супругом девушка познакомилась на рабочем мероприятии.- Знакомы мы давно, а вот в отношениях чуть больше двух лет, - уточняет Дарья.- Форму поддерживаю тренировками, в плане питания ни в чем себя не ограничиваю. Ем все, но не переусердствую, - с улыбкой отмечает артистка.Справляться с непростой работой и материнством Дарье помогают муж и коллеги.- Периодически приезжаю на работу с малышом. Не скажу, что это легко, но дальше точно станет легче, и ребенок мотивирует работать. Плюсом ко всему я люблю свою работу и тружусь в удовольствие, - рассказывает наша собеседница.Кумиров у Дарьи Ринчиновой нет, «но есть люди, которые вдохновляют и мотивируют».- Было много разных ситуаций, когда я хотела все бросить, но меня поддерживала бабушка. Ну и, безусловно, в этом большая заслуга моего тренера и нашего руководителя. Они верили в меня больше, чем я сама, - подчеркивает артистка.Дарья говорит, что если бы не стала артисткой цирка, то была бы тренером. Она окончила академию фитнеса в Москве и иногда работает как фитнес-тренер.Что касается дальнейших планов, то их у артистки много.- Я вообще люблю мечтать и ставить цели, поэтому планов много, например, очень хочу показать мир сыну, получить звание заслуженного артиста, ну и много чего еще. Всему свое время, - говорит наша собеседница.Фото: предоставлено Дарьей Ринчиновой