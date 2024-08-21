Общество 21.08.2024 в 10:09

В Бурятии проверили ход дорожных работ вблизи поселка Эрхирик

Там в этом году ремонтируют участок региональной трассы с 16 по 26 километр
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проверили ход дорожных работ вблизи поселка Эрхирик

На региональной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита продолжается капитальный ремонт участка с 16 по 26 км, который находится возле поселка Эрхирик. Специалисты минтранса Бурятии и общественники проверили ход дорожных работ.

Сейчас дорожники ведут укладку асфальтобетонного покрытия. На объекте также ремонтируют четыре моста через реки Грязнуха, Дабата, Тасархай и на 21 км автодороги. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году.




- Под укладку асфальтобетонного покрытия готовы все 10 км участка, пока первым слоем «прошли» 5,6 км, приступили ко второму. Всего их будет по проекту три, толщиной 23 см. Также идут работы по устройству примыканий. В этом году мы рассчитываем полностью завершить работы на 7 километрах и двух мостах, - рассказал Сергей Карапетян, мастер участка.

На объекте устроено 15 гофрированных металлических водопропускных труб.

Работы на дороге идут по графику, под контролем специалистов. В дальнейшем на участке планируется установка освещения вблизи Эрхирика.

Напомним, в настоящее время по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на автодороге Улан-Удэ-Романовка-Чита ремонтируют участки общей протяженностью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан. Уже отремонтированы порядка 68 км (90-93 км, 26-58 км, 264-294 км, 351-354 км).

 

Фото: минтранс РБ

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