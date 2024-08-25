Житель Улан-Удэ превратил свой дом в наркопритон

Улан-удэнец попал под суд за «систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Отметим, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Тем не менее, должных выводов для себя преступник не сделал и вновь продолжил предоставлять помещение своего дома для потребления наркотических средств опийной группы. Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, с учетом смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.