Общество 25.08.2024 в 15:11

Житель Улан-Удэ превратил свой дом в наркопритон

За свою «отзывчивость» мужчина получил полтора года строгача
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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ превратил свой дом в наркопритон

Улан-удэнец попал под суд за «систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Отметим, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Тем не менее, должных выводов для себя преступник не сделал и вновь продолжил предоставлять помещение своего дома для потребления наркотических средств опийной группы. Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, с учетом смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

 

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