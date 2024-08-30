Коммерсанту в Улан-Удэ грозит 10 лет за мошенничество

В Улан-Удэ по делу о мошенничестве проходит местный коммерсант. Используя свое служебное положение, он намеренно ввел в заблуждение своих партнеров и присвоил себе их деньги.

Прокуратура обвинила его в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и присвоении себе денег.

- По версии следствия, в августе 2023 года руководитель коммерческой организации заключил фиктивные договоры кредитования купли-продажи транспортных средств, заведомо не планируя выполнять их условия. Введя таким образом контрагентов в заблуждение, обвиняемый завладел денежными средствами в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, в октябре 2023 года злоумышленник присвоил себе 2,9 млн рублей, вырученных от продажи автомашины своего знакомого, - рассказали в прокуратуре республики.

Наиболее строгая санкция за совершение каждого из этих преступлений предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, добавили в ведомстве.

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