Общество 08.09.2024 в 12:56

В районе Бурятии пошел снег

Окинский район снова ставит рекорды по самой ранней зиме
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Текст: Станислав Сергеев
В районе Бурятии пошел снег
В сети сообщают, что в Окинском районе хлопьями падает первый снег. При этом, напомним, что лето закончилось чуть более недели назад.

К слову, МЧС предупреждал об ухудшении погоды в республике:

«Прогнозируются опасные метеоявления: 08-09 сентября ожидаются дожди, местами сильные, в горах юго-запада и крайнего севера с мокрым снегом, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 15-24 м/с, понижение дневной температуры на 8 и более градусов. На реках юго-западных, южных и северных районов ожидается подъём уровней воды, по юго-западным районам возможен сход селевых потоков!»

Таким образом, в некоторых уголках Бурятии осень сдала позиции, не успев даже толком вступить в свои права. Впрочем, еще есть надежда на потепление.

Фото: «Номер один»

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