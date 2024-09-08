В районе Бурятии пошел снег

В сети сообщают, что в Окинском районе хлопьями падает первый снег. При этом, напомним, что лето закончилось чуть более недели назад.К слову, МЧС предупреждал об ухудшении погоды в республике:«Прогнозируются опасные метеоявления: 08-09 сентября ожидаются дожди, местами сильные, в горах юго-запада и крайнего севера с мокрым снегом, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 15-24 м/с, понижение дневной температуры на 8 и более градусов. На реках юго-западных, южных и северных районов ожидается подъём уровней воды, по юго-западным районам возможен сход селевых потоков!»Таким образом, в некоторых уголках Бурятии осень сдала позиции, не успев даже толком вступить в свои права. Впрочем, еще есть надежда на потепление.Фото: «Номер один»