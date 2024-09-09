Общество 09.09.2024 в 16:14

Сильный ветер обрушится на Бурятию

В ряде районов пройдут дожди, в горах с мокрым снегом
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Текст: Андрей Константинов
Сильный ветер обрушится на Бурятию
По данным Гидрометцентра Бурятии, 10-11 сентября по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в горах юго-запада и севера выпадет мокрый снег.

10 сентября прогнозируется переменная облачность, утром и днем по северной половине республики пройдут дожди, в горах крайнего севера и юго-запада с мокрым снегом.

Ветер северо-западный ночью 3-8, в отдельных до 14, днем 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +5, +10, местами от +1 до -4. Днем ожидается +15, +20, местами +8, +13 градусов.

В Улан-Удэ 10 сентября без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура ночью +3, +5, днем +17, +19 градусов.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

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