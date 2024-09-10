Общество 10.09.2024 в 14:57
В центре Улан-Удэ ограничат движение на двух улицах
Автомобилистов просят заранее искать пути объезда
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ из-за ремонта коммунальной инфраструктуры сегодня ночью (с 00:00 до 5:00) ограничат движение по полосам у перекрестков улиц Смолина и Советской, а также улиц Смолина и Каландаришвили.
«Будьте внимательны, и по возможности заранее выбирайте пути объезда этих участков», - предупредили автомобилистов в мэрии Улан-Удэ.
«Будьте внимательны, и по возможности заранее выбирайте пути объезда этих участков», - предупредили автомобилистов в мэрии Улан-Удэ.
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