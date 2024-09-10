В Бурятии местный алкаш увел телефон у собутыльницы

Распивая алкоголь с двумя малознакомыми мужчинами в одном из скверов города Закаменск, местная жительница осталась без телефона. Один из собутыльников воспользовался ее кратковременным отсутствием и прибрал его к рукам.

40-летняя женщина обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 30 тысяч рублей.

- Полицейскими установлено, что заявительница распивала спиртное в компании малознакомых мужчин. Когда алкоголь закончился, один из приятелей пошел в магазин за дополнительной порцией. Потерпевшая в это время отошла, оставив свою сумку со вторым мужчиной на скамейке. Воспользовавшись моментом, новый знакомый похитил из сумки гаджет. Когда женщина вернулась, мужчина предложил ей пойти искать второго приятеля. Она отказалась, тогда он поспешил удалиться с похищенным, - рассказали в МВД республики.

29-летний подозреваемый задержан вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, добавили в полиции.

Фото: loon.site